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مصرع طفل وإصابة 6 في انقلاب سيارة محملة بـ«عفش عروس» داخل ترعة بالأقصر

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أبو الحسن عبد الستار
01:40 م | السبت 13 أغسطس 2022
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقاً، وأصيب 6 آخرون، في انقلاب سيارة في ترعة الجنابية بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، إثر اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة وسقوطها في الترعة، ونُقل جثمان المتوفى والمصابين لمستشفى الكرنك الدولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انقلاب سيارة داخل ترعة 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد انقلاب سيارة في ترعة الجنابية بمدينة الزينية.

مصرع طفل وإصابة 6 أشخاص

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، وإصابة 6 آخرين كانوا فى طريقهم لنقل عفش عروس بإحدى قرية المدينة.

وعلى الفور، انتقل رجال الإسعاف ومديرية أمن الأقصر ومجلس مدينة الزينية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وجري نقل جثمان الطفل المتوفى إلي مشرحة مستشفى الكرنك الدولى لحين تسليمه لذويه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية 

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار