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أسماء 8 مصابين وطفل لقي مصرعه في انقلاب سيارة «عفش عروس» بالأقصر (صور)

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أبو الحسن عبد الستار
03:54 م | السبت 13 أغسطس 2022
انقلاب سيارة بترعة الزينية

انقلاب سيارة بترعة الزينية

نجحت قوات الإنقاذ النهري ورجال الإسعاف في إنقاذ 8 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة محملة بـ«عفش عروسة» بترعة الزينية شمال الأقصر، بسبب اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انزلاقها في الترعة، فيما لقي طفل يبلغ 13 عاما، مصرعه.

أسماء المصابين في انقلاب سيارة «عفش عروس» 

والطفل المتوفى هو زياد عبدالفتاح، 13 سنة، ونُقلت جثته لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي، فيما أصيب 8 آخرون، وهم ياسين هاني، 6 سنوات، ومحمود حمودة، 12 سنة، ويوسف حسن، 12 سنة، ومحمد علاء، 10 سنوات، وخضري محمد، 10 سنوات، وزياد محمد نصير، 18 سنة، ورجب فرج، 67 سنة، ومحسن فتحي، 27 سنة، وهاني عبد الحفيظ، 40 سنة، وأحمد فتحي، 52 سنة.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت محافظة الأقصر شهدت واقعة ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من مخدر الحشيش والشابو والأسلحة النارية، اليوم، بمنطقة نجع الخطبة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم أبو الحسن عبد الستار