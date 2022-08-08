عامل يُنهي حياته شنقًا بسبب خلافات زوجية في مصر القديمة

باشرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحقيقاتها في واقعة العثور على عامل مشنوقًا داخل منزله في مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها.

بلاغ بالعثور على عامل مشنوقًا داخل منزله بمصر القديمة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا بالعثور على عامل مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يُدعى «أحمد.ش.ص»، 49 سنة، عامل، معلقة في غرفة نومه داخل منزله، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلوّ الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، كما تبين وجود آثار حول العنق.

التحريات: عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن خلافات زوجية دائمة دفعت المتوفى لإنهاء حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد نقل جثة المتوفى للمشرحة وإخطار النيابة العامة للتحقيق فأصدرت قراراتها المتقدمة.