انتهاء الفصل الأول من حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

انتهى الموسيقار عمر خيرت من عزف مقطوعات الفاصل الأول من حفله الموسيقى المقام بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية المقام على مسرح النافورة.

عمر خيرت بدأ الحفل على نغمات فيلم العاصفة

وقدم خيرت، خلال الفاصل الأول، أكثر من 10 مقطوعات موسيقية؛ أبرزها العاصفة وجيران الهنا ومسألة مبدأ وهي دي الحياة وغوايش، كما قدمت معه العازفة أميرة أحمد مقطوعة من مسلسل الداعية.

ومن المقرر أن يقدم «خيرت» في الفاصل الثاني من الحفل، مجموعة كبيرة من المقطوعات الموسيقية؛ أبرزها قضية عم أحمد وإعدام ميت وفيها حاجة حلوة.

عمر خيرت يشارك للمرة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية

تعد هذه المشاركة الثانية لعمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية، إذ كانت المشاركة الأولى له في الدورة السابقة التي أقيمت على نفس المسرح.

ومن المقرر استكمال فعاليات المهرجان غدا بحفل غنائي كبير للفنان التونسي صابر الرباعي.