بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادثي سير متفرقين بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثي طرق متفرقين بمحافظة البحيرة، ونقل الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصابين إلى المستشفى التابع لها الحادث لتلقي العلاج اللازم.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى حوش عيسى العام، شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل، مما أسفر عن إصابة كل من عبد الحليم إسماعيل محمد، 52 سنة، مقيم بدمنهور مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعصام شحاتة عبدالرزاق، 50 سنة، مقيم دمنهور، مصاب بكدمة شديدة بالصدر، جار عمل الفحوصات الطبية مع الحالات، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم دراجة نارية مع أخرى بالبحيرة

فيما شهدت مدينة بدر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع أخرى بطريق قرية عمرو بن الخطاب بذات المركز ما أسفر عن مصرع شخصين وجرى نقلهما إلى مستشفى بدر المركزي وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى بدر جثة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفين

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من: «جمال. ذ. م»، 56 سنة، و«إبراهيم. ع. ع»، 15 سنة، مقيم حوش عيسى، وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.