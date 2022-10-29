شقيق عادل إمام يستنكر شائعات وفاة «الزعيم»: كفاية بقى إحنا زهقنا

استنكر المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، الشائعات التي تتردد بشأن «الزعيم»، وذلك بعد تداول عدد من رواد السوشيال الميديا شائعة وفاته، خلال الساعات القليلة الماضية.

عادل إمام بصحة جيدة

وقال عصام إمام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الزعيم عادل إمام بصحة جيدة، ولم يتعرض للإغماء كما يدعي البعض، وأنه في منزله وسط أحفاده، موضحا: «يا جدعان كفاية بقى إحنا زهقنا مش كده حرام».

عادل إمام ينفي خبر تدهور حالته الصحية

وكان الفنان عادل إمام، نفى مؤخرا، الشائعات التي تداولت بشأن مرضه، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، ويتواجد مع عائلته وسط أحفاده، وذلك خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا: «والله أنا كويس وزي الفل وبخير، ومش عارف ليه مصممين يتعبوني ويموتوني كل شوية، وده بيقلق الناس عليا».

آخر أعمال الفنان عادل إمام

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام، كان مسلسل «فلانتينو»، عام 2020، الذي كانت تدور أحداثه حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو»، وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.