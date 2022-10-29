عضو مبادرة ابدأ: الدولة تساند رجال الأعمال والصناعة المخلصين الوطنيين

قال المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة ابدأ، إن كل الصناع والمستثمرين كانوا في كرنفال افتتاحي بسبب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة ابدأ، مع وجود الكثير من الشركاء في رجال الأعمال والصناعة وجهات الدولة المعنية.

حسن: المبادرة انطلقت بمناسبة مرور 100 عام على اتحاد الصناعات

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه بمناسبة إطلاق مبادرة ابدأ في احتفال بمناسبة مرور 100 عام على اتحاد الصناعات هي أقوى رسالة وجهها الرئيس السيسي بأن الدولة تساند رجال الأعمال ورجال الصناعة المخلصين.

واستطرد: «الدولة بتساند رجال الأعمال ورجال الصناعة المخلصين الوطنيين اللي مع دولتهم أنهم عندهم استعداد يضخوا استثمارات ويتواصلوا في العمل المستمر ويحافظوا على العمال، لأن كل دي بيوت مفتوحة».

كلنا بنحارب عشان اقتصاد بلدنا

وأوضح أن كل المستثمرين يد واحدة وفي جبة واحدة وجميعهم يحاربون من أجل نمو الاقتصاد المصري ويعود مرة أخرى في المقدمة، «كلنا بنحارب علشان اقتصاد بلدنا يرجع قوي ويستمر ويتطور أكثر عن أكثر، والنهارده بالنسبة لينا كان يوم جميل، وشوفنا باكورة مجهود مجموعة كبيرة من شباب المبادرة اللي اشتغلنا عليها لأكثر من سنتين بواقع 1500 شاب».

وتابع: «عندنا حاليا 64 مشروع، وبدأنا النهاردة افتتاح أول مشروعين كانوا معانا في المبادرة، والافتتاحات هتتواصل في عام 2023 وعام 2024 لتقليل الفاتورة الاستيرادية وبتركز على المهارات والفرص الاستثمارية المختلفة».