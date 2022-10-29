ممثلو الشركات: مبادرة «ابدأ» سهَّلت الترخيص وتسليم الأراضي الصناعية للمستثمرين

حالة من التفاؤل والفرحة شهدتها أولى فعاليات الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، خاصة مع تأكيد رموز الصناعة المصرية أهمية القرارات الحكومية التى صدرت عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادى، معتبرين أنها حررت طموحات مجتمع المال والأعمال. واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسى لشرح من بعض ممثلى الشركات، وتحدثوا عن مشروعاتهم ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، وذلك خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وشرح د. محمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة «صحة» الطبية، تفاصيل إنشاء مدينة الخامات الدوائية، قائلاً إنَّ هذا أول مشروع فى الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج الخامات الدوائية والمواد الفعالة. وأضاف «سليم» أنه «عندما أُطلقت المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية (ابدأ) أطلقنا مجموعة من شركات مصرية، وبيوت خبرة أجنبية للخامات الدوائية، ومبادرة «ابدأ» سهلت لنا تطوير وتسلم وترخيص الأرض من الجهات الحكومية».

رئيس «صحة» يكشف تفاصيل أول مدينة للخامات الدوائية بأفريقيا

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة «صحة» الطبية: «أسسنا 3 شركات لصناعة الخامات الدوائية من مصادر كيميائية مخلَّقة، وصناعة الخلاصات من النباتات الطبية، ومن مصادر طبيعية، لصناعة المواد الكيماوية». وقال المهندس شاهين العيسوى، العضو المنتدب لشركة «بيكو» للآلات الثقيلة، إن الشركة تعمل فى مجال استيراد وتوكيلات المعدات الثقيلة منذ ثمانينات القرن الماضى، موضحاً: «تحدثنا مع مبادرة ابدأ، وشجّعونا على تصنيع المعدات، المشروع باختصار هو توطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات فى مصر بمكونات محلية، ونستهدف توطين الصناعات المغذية والمكملة».

وتابع: «الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية تساعدنا على التصدير فى الفترة المقبلة، والمجهود الذى بذلته الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة فى تعزيز التعاون مع دول أفريقيا سيساعدنا جداً، وعندما يتم هذا المشروع سيقلل الفجوة الاستيرادية وسيرفع ميزان التصدير».

وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس شركة «بولى سيرف» للأسمدة والكيماويات، إن شركته تتعاون مع مبادرة «ابدأ» فى تصنيع مكونات الأعلاف، إذ جرى تكوين شركة «ابدأ» للصناعات الكيماوية لإنتاج أحادى فوسفات الكالسيوم وثنائى فوسفات الكالسيوم، بمدينة جمصة الصناعية على مساحة 45 ألف متر. وأضاف أن هذا المشروع مبنى على مكونات مصرية 100%، منها حامض الفوسفوريك الذى يُنتج من الفوسفات المصرى وكربونات الكالسيوم الموجودة فى مصر بوفرة كبيرة.

وتحدّث المهندس حسام فريد حسانين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الوايلر فريد حسنين للطلمبات»، عن الشراكة مع مبادرة «ابدأ»، وذلك فى تصنيع المحركات الكهربائية من قدرات كيلووات إلا ربع إلى 540 كيلووات، والمرحلة الأولى التى يجرى افتتاحها هى تجميع المحركات وسباكة الأجزاء المعدنية وتشغيلها بمصانع العاشر من رمضان، ومن المستهدف فى النصف الثانى من 2023 زيادة المكون المحلى ليصل إلى 70%.

«كونكرد»: تعمل على إنتاج المواسير الصلبة الملحومة حلزونيا

وقال المهندس تامر صالح، العضو المنتدب بالشركة المصرية «كونكرد»، إن الشركة تعمل على إنتاج المواسير الصلبة الملحومة حلزونياً، وتُعد «كونكرد» الأولى فى مصر وأفريقيا نظراً لأنها تعمل بأقطار كبيرة تصل لـ2 متر، وخط الإنتاج هو الأحدث عالمياً من ألمانيا مع معايير الجودة والقياسات العالمية.

وأوضح طارق حوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «حوا»، أن الشركة بها أكبر صرح لإنتاج وسائل النقل الخفيف بجميع أنواعه، سواء العادى أو الكهربائى، ويُعتبر أكبر صرح فى الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 400 ألف متر بإجمالى استثمارات 2 مليار و750 مليون جنيه، ويخلق 1500 فرصة عمل مباشرة، ويوفر الفاتورة الاستيرادية من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار.

وأشار المهندس سيف الدين نبيل عيسى، العضو المنتدب لشركة «حسن علام القابضة»، إلى أن الشركة أطلقت مشروع «نوفا» للصناعات بالشراكة مع مبادرة «ابدأ» لتصنيع معدات محطات تنقية المياه والصرف الصحى، بدلاً من استيراد هذه المعدات بالكامل من الخارج، إذ جرى التعاقد على شراء ماكينات متقدمة تعمل بالليزر لأول مرة تُستخدم فى مصر.