انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2022 لصفوف النقل في المدارس اليوم

تبدأ اليوم الأحد الموافق، امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، وتعقد في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية، ووجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي لشهر أكتوبر بالجيزة

- يعقد يوم الأحد 30 أكتوبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الإثنين 31 أكتوبر امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- يعقد يوم الثلاثاء 1 نوفمبر امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد الأربعاء 2 نوفمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

- يعقد يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر امتحان الرياضيات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحانات تعقد وفق ظروف كل مدرسة، ويتم الاختبار في أجزاء المنهج الذي تم تدريسه خلال شهر أكتوبر، ويتم وضع الاختبار بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية المرسلة من ديوان وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي لشهر أكتوبر

- يعقد يوم الأحد 30 أكتوبر امتحان اللغة العربيثة والتربية الدينية.

- يعقد يوم الإثنين 31 أكتوبر امتحان مادة العلوم.

- يعقد يوم الثلاثاء 1 نوفمبر امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد يوم الأربعاء 2 نوفمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

- يعقد يوم الخميس 3 نوفمبر امتحان الرياضيات.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي بالجيزة

- الأحد 30 أكتوبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- الإثنين 31 أكتوبر: امتحان اللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان الفيزياء.

- الأربعاء 1 نوفمبر: امتحان الأحياء والتربية الوطنية.

- الخميس 3 نوفمبر: امتحان الكيمياء.

- الأحد 6 نوفمبر: امتحان التاريخ.

- الإثنين 7 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

- الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان الجغرافيا.

- الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان الرياضيات.

- الخميس 10 نوفمبر: امتحان الفلسفة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي بالجيزة

- الأحد 30 أكتوبر: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للشعبة العلمية والأدبية.

- الإثنين 31 أكتوبر: امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة العلمية والأدبية.

- الثلاثاء 1 نوفمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية والعلمية.

- الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الأدبية.

- الخميس 3 نوفمبر: امتحان الأحياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الأحد 6 نوفمبر: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الإثنين 7 نوفمبر: امتحان الرياضيات للشعبة العلمية والأدبية.

- الثلاثاء 8 نوفمبر: امتحان تطبيقات الرياضة للشعبة العلمية وعلم النفس للشعبة الأدبية.

- الأربعاء 9 نوفمبر: امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الوطنية للشعبة العلمية والأدبية.