مراجعة ومواصفات امتحان اللغة العربية لأولى وثانية ثانوي عن شهر أكتوبر

وضح محمد عبدالعاطي، معلم لغة عربية، مراجعة ومواصفات امتحان اللغة العربية عن شهر أكتوبر، لأولى وثانية ثانوي، الذي يبدأ غدا الأحد، ورقيا بالمدارس في محافظة الجيزة، في لجان مراعية للإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، موجها العديد من النصائح المهمة للطلاب حول كيفية الإجابة على الأسئلة المتحررة في القراءة والنصوص.

مواصفات امتحان اللغة العربية

وعن مواصفات امتحان اللغة العربية عن شهر أكتوبر لأولى وثانية ثانوي، قال «عبدالعاطي» لـ«الوطن»، إن الامتحان يشمل العديد من الأفرع، أولها القراءة، وهي سؤالين اختيار من متعدد وسؤال مقالي يقيس الفهم، ويحتوي فرع النصوص على ثلاثة أسئلة وهي اختيار من متعدد تقيس مستويات التطبيق والفهم والنص شعري وليس نثري.

أضاف محمد عبدالعاطي، أن مواصفات الامتحان تشمل أسئلة فرع الأدب، وهي سؤال مقالي يقيس الفهم، وسؤال اختيار من متعدد يقيس المستويات العليا والبلاغة، وتشمل سؤال مقالي يقيس التطبيق، وسؤال اختيار من متعدد يقيس الفهم فرع والنحو، ويشمل أربعة أسئلة اختيار من متعدد يقيس التطبيق.

نصائح مهمة بشأن امتحان شهر أكتوبر

أكد معلم اللغة العربية، ضرورة التركيز على التشبيه والاستعارة بالنسبة لفرع البلاغة للصف الأول الثانوي، والمحسنات البديعية للصف الثاني الثانوي، والتركيز على العصر الجاهلي في أدب الصف الأول الثانوي والمعلقات في أدب الصف الثاني الثانوي، وفي النحو بالنسبة لأولى ثانوي يجب التركيز على كان التامة والناقصة والصف الثاني الثانوي يجب التركيز على رفع ونصب وجزم الفعل المضارع.

وبالنسبة للقراءة والنصوص، شدد محمد عبدالعاطي، على ضرورة التركيز على الفكرة الرئيسية والفرعية واستنباط معاني المرادفات من خلال السياق وبالنسبة للنصوص شدد على توظيف ما درسه الطالب في البلاغة في النصوص الشعرية.

امتحان شهر أكتوبر يبدأ غدا

وينطلق غدا الأحد، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، ورقيا في المدارس وسط استعدادات مكثفة من المديريات التعليمية، وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم في الجيزة، التي أكدت على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتجهيز اللجان، وشرح المقرر الخاص بالامتحان.