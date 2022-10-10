بلينكن: أمريكا مستمرة في دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن أمريكا ستواصل دعم دولة أوكرانيا للدفاع عن نفسها بحسب خبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية.

تفكيك نظام الحكم الأوكراني

بدوره ذكر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، أن هدف روسيا المستقبلي هو تفكيك النظام السياسي الحاكم في دول أوكرانيا.

وتأتي التصريحات بعد تصعيد عالي من أوكرانيا وروسيا، إذ أعلنت موسكو نيتها استخدام السلاح النووي وأصبحت مهددة في وجودها ما دفع كييف في ضرب جسر القرم وتستخدم القوات الروسية في نقل أسلحتها، ما دفع روسيا للرد عبر إطلاق صواريخ للمرة الأولى على مكان قريب من مقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

هدف روسيا بحماية شعبها

وأضاف ميدفيديف عبر قناته على «تليجرام» مساء اليوم الاثنين: «بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا في المستقبل يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا».