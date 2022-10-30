مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بالمقطم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بحروق بعدما صدمتهم سيارة نقل مقطورة، أثناء استقلالهم «توك توك» بمنطقة الأسمرات بالمقطم، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الأسمرات بالمقطم، وعقب الانتقال والفحص تبين قيام سيارة نقل بدهس مركبة توك توك يستقلها 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع اثنين وإصابة الثالث بحروق بعد اشتعال النيران في المركبة توك نتيجة للتصادم.

تفريغ الكاميرات والاستماع لشهود العيان

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل الضحايا إلى المستشفى وعمل الإسعافات اللازمة للمصاب، كما أمرت بالتحفظ على قائد السيارة النقل، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث؛ للوقوف على كواليس لحظة التصادم والاستماع إلى أقوال شهود العيان اللذين تصادف تواجدهم في محيط الحادث لحظة التصادم.

كما أنتقل رجال المرور إلى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية وتم نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.