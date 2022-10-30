«تعليم الجيزة»: عقد امتحانات الصفين الرابع والخامس لشهر أكتوبر في الحصة الثالثة

تبدأ بعد قليل امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل ورقيًا في المدارس ووسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، ووفق التعليمات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومواصفات الورقة الامتحانية.

وفي مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكدت أنه بالنسبة للامتحان الشهري لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يعقد طبقًا للقرار الوزاري رقم 168 في 29/9/2022، ويتم إجراؤه بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل العملية التعليمية.

المدرسة تختار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب

وأضافت المديرية في تعليماتها للإدارات التعليمية في جدول الامتحانات، أن المدرسة تختار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان حسب ظروفها، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا.

وأوضحت، أن الامتحانات وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم وفي المنهج المقرر، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد أداء الامتحانات وغير مسموح بدخول اللجنة بالهاتف المحمول.

وأشارت المديرية، إلى أن امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي يعقد في الحصة الثالثة من اليوم الدراسي ووفق ظروف كل مدرسة.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي لشهر أكتوبر بالجيزة

- الأحد 30 أكتوبر اللغة العربية والتربية الدينية.

- الإثنين 31 أكتوبر مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 1 نوفمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 2 نوفمبر اللغة الإنجليزية.

- الخميس 3 نوفمبر الرياضيات.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي لشهر أكتوبر

- الأحد 30 أكتوبر اللغة العربية والتربية الدينية.

- الإثنين 31 أكتوبر مادة العلوم.

- الثلاثاء 1 نوفمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 2 نوفمبر اللغة الإنجليزية.

- الخميس 3 نوفمبر الرياضيات.