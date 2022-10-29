«التعليم العالي»: إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف «US NEW» العالمي

تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف «US NEWS» لعام 2022 /2023، وذلك ضمن أفضل 2000 جامعة عالمية.

19 جامعة مصرية تتقدم في كبرى التصنيفات

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي، حصول جامعة القاهرة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المرتبة (363)، يليها جامعة المنصورة في المركز (447)، ثم جامعة عين شمس (540)، وجامعة الإسكندرية (611)، يليها جامعة كفر الشيخ (639)، ويعقبها في الترتيب جامعة الزقازيق (661)، ثم جامعة أسيوط (710)، وجامعة الأزهر (739)، يليها جامعة قناة السويس (807)، وجامعة طنطا (835)، ثم جامعة المنوفية (928)، وجامعة بنها (943)، يليها جامعة المنيا (948)، ثم جامعة بنى سويف (959)، يليها جامعة الفيوم (977)، وجامعة حلوان (1085)، ثم جامعة سوهاج (1095)، وجامعة جنوب الوادي (1243)، يليها جامعة أسوان (1317).

تصنيف الجامعات المصرية

وذكر الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف «US NEWS» العالمي يعتبر واحدا من التصنيفات العالمية المهمة للجامعات، ويستخدم 13 مؤشرًا لقياس آداء الجامعات، وتشمل مؤشر سمعة الأبحاث العالمية (12.5%)، ومؤشر سمعة الأبحاث الإقليمية (12.5%)، والنشر (10%)، والكتب (2.5%)، والمؤتمرات (2.5%)، ومعدل تأثير الاقتباس (10%)، وإجمالي الاستشهادات (7.5%)، وعدد المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات (12.5%).

وأضاف أن النسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات (10%)، والتعاون الدولي (5%)، وعدد الأوراق التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير والتي تعد من بين أعلى 1% من الأوراق التي تم الاستشهاد بها في مجال تخصصهم (5%)، والنسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أفضل أعلى 1% من الأوراق البحثية (5%).