سعر الدولار في البنوك المحلية والأجنبية اليوم الأحد 30-10-2022

عمليات بحث واسعة يشهدها الدولار منذ صباح الخميس الماضي، داخل القطاع المصرفي المصري، بعد قرار زيادة أسعار الفائدة، وإضفاء مرونة على سعر الصرف، وهي القرارات الإصلاحية الهادفة، لضمان استقرار الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو اقتصادي شامل على المدى المتوسط، لتحقيق معدلات تنمية تصب في صالح المواطنين.

وتحرص «الوطن» ضمن خدماتها الاقتصادية التي تقدّمها بشكل يومي، والمرتبطة بأسعار العملات المختلفة في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، رصد سعر الدولار اليوم فى مصر، في ظل التغيرات التي شهدها سعر الصرف مؤخرا.

سعر الدولار في مصر اليوم

- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 23.1 جنيه للشراء و23.2 جنيه للبيع.

- وبلغ سعره صباح اليوم داخل المصرف المتحد، بعد القرار الاخير للبنك المركزي 22.4 جنيه للشراء و22.5 جنيه للبيع.

- وسجل في بنك قناة السويس، سعره نحو 23 جنيها خلال عمليات الشراء، وبلغ سعر البيع نحو 23.1 جنيه.

- كما بلغ سعر بيع الدولار مع بداية اليوم داخل بنك الإسكندرية 22.95 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو و23.5 جنيه.

- سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات بنك مصر 22.9 جنيه للشراء و23 جنيه للبيع.

- سجل الدولار مع بداية التعاملات المصرفية في بنك cib، نحو 23.2 جنيه للشراء و23.3 جنيه للبيع.