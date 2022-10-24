سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022.. مستقر في معظم البنوك

استقر سعر صرف الدولار في مستهل معاملات اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري، ليحافظ على نفس القيمة تقريبًا منذ أمس الأحد في معظم البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مع وجود بعض التغيرات الطفيفة في شراء والبيع في بعض البنوك الأخرى مثل البنك المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر

وفيما يلي، نرصد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في عدد من البنوك الحكومية والخاصة في المعاملات الصباحية، اليوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر، التي على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار لعمليات الشراء بقيمة قرش واحد، ليسجل 19.63 جنيه مقابل 19.62 أمس، بينما انخفض سعر البيع بقيمة قرشين ليصبح بقيمة 19.70 مقابل 19.72 جنيه.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أكبر بنكين حكوميين وهما مصر والأهلي، ليسجلا نفس سعر أمس حيث وصل لنحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية لكلا البنكين.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في باقي البنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي كما يلي.

ونشر موقع المصرف المتحد في آخر تحديث لأسعار العملات، أنّ سعر الدولار اليوم سجل نحو 19.65 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.71 جنيه.

وسجلت العملة الخضراء مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشة أسعار العملات في بنك البركة، جاء سعر الدولار بنحو 19.61 جنيه مقابل شراء الدولار، و19.71 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر العملة الأمريكية بلغ نحو 19.65 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.71 جنيه.

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار نحو 19.63 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 19.71 جنيه.

ووفقًا للموقع الرسمي لبنك الإسكندرية، نحو 19.66 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 19.71 جنيه.