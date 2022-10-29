أستاذ اقتصاد: مرونة سعر الصرف تضمن دخول الدولار عبر القنوات الشرعية للدولة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المؤشرات والإشادات الدولية التي بدأت منذ 2018 ولم تتوقف حتى اللحظة تؤكد إيجابيات ومقدار الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف كان له أثاره الإيجابي على البلاد، لأنه يقلل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي له بالسوق السوداء بالشكل الذي يضمن دخول هذه الدولارات بالقنوات الشرعية للدولة المصرية.

إيجابيات مرونة سعر الصرف

وتابع «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مرونة سعر الصرف انعكس إيجابيًا على تنافسية الصادرات، ودخول تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي حققت أعلى معدلا لها خلال الفترة الماضية تحت مظلة الدولة.

وأضاف، أن مرونة سعر الصرف يشجع السياحة، لأن ارتفاع القوة الشرائية للدولار أمام الجنيه المصري يمثل واحدًا من أهم المحفزات سواء للسياحة أو للاستثمار الأجنبي بصورته المباشرة وغير المباشرة في أذونات الخزانة أو أدوات الدين داخل البنوك.

الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق سياسة اجتماعية تضمن لمحدودي ومعدومي الدخل عدم التأثر بشكل أكبر جراء هذه القرارات الضرورية التي كان يجب اتخذها، بهدف استقرار الدولة ووضعها على خارطة التنمية الاقتصادية.

وأكد أهمية السياسة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة، التي ظهرت في القرارات الصادرة أو أرقام الموازنة العامة في كل عام، مشيرًا إلى أن قرار مرونة سعر الصرف جاء للحفاظ على الاحتياطي النقدي الموجود، والحفاظ على المكتسبات التي جرى الحصول عليها منذ 2016 لاستكمال مسيرة التنمية بالدولة.