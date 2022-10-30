شهد اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر، عمليات بحث واسعة عن سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية والأجنبية العملة داخل مصر، بعد عملتي الدولار واليورو، لأهميته لدى شريحة من المواطنين خاصة الطلبة، الذين يهتمون بالسفر إلى المملكة المتحدة للعمل أو للدراسة.

وفي التقرير التالي، نرصد آخر ما استقرت عليها أسعار بيع وشراء الجنيه الإسترليني اليوم بالبنوك المصرية والأجنبية داخل مصر، اليوم الأحد الموافق 30 أكتوبر، وفق المواقع الرسمية الخاصة للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 في مصر

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المختلفة صباح اليوم الأحد 30-10-2022 كما يلي:

- بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 26.57 جنيه للشراء، و26.66 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني في CIB اليوم الأحد نحو 36.69 جنيه للشراء، و26.07 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني، بلغ مع بداية معاملات بنك مصرنحو 26.34 جنيه للشراء، و26.73 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد اليوم نحو 26.28 جنيه للشراء، 26.14 جنيه للبيع.

- بلغ الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو 26.44 جنيه للشراء، و26.61جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

- سجلت عملة المملكة المتحدة مع بداية معاملات بنك قناة السويس اليوم 30-10-2022 نحو 26.45 جنيه للشراء، و26.84 جنيه للبيع.

- فى حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك الإسكندرية اليوم الأحد 30 اكتوبر نحو 26.47 جنيه للشراء، و26.84 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك ابو ظبي الإسلامي نحو 26.56 جنيه للشراء، و26.59 جنيه للبيع.