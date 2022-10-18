سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر في البنوك المختلفة

يهتم الناس بمعرفة سعر الجنيه الإسترليني اليوم، حيث تعد تلك العملة هي ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، ومن أعلى العملات في السعر، كم يهتم بها الكثيرون ممن يذهبون إلى المملكة المتحدة للعمل أو للدراسة أو الإقامة بها، فيحتاجون إلى تغيير العملة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المختلفة صباح اليوم كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي نحو 22.24 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة اليوم الثلاثاء نحو 22.22 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم نحو 22.24 جنيه للشراء، و22.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 22.26 جنيه للشراء، 22.46 جنيه للبيع، وفق آخر تداول ورد صباح اليوم من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي اليوم نحو 22.21 جنيه للشراء، و22.30 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس اليوم نحو 22.24 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية اليوم نحو 22.22 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 22.22 جنيه للشراء، و22.48 جنيه للبيع.