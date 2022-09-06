سعر الجنيه الإسترليني فى تعاملات مساء اليوم بالبنوك المصرية

استقر سعر الجنيه الإسترليني فى تعملات ختام اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، في البنوك المصرية، وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، سعره في بداية ضمن القطاع المصرفي.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن معاملات المساء فى البنك الأهلي المصري 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، في تعاملات مساء اليوم 22.09 جنيه للشراء، مقابل 22.36 جنيه للبيع، فيما سعر الجني الإسترليني اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 بنك في الإسكندرية 22.04 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في CIB

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في تعملات المساء في البنك التجاري الدولي cib، نحو 22.07 جنيه للشراء، مقابل 22.31 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.17 جنيه للشراء، و22.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 22.36 جنيه للشراء، مقابل 22.52 جنيه للبيع، مقابل 22.16 جنيه للشراء، مقابل 22.38 جنيه للبيع في بنك كريدى اجري كول.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري في نهاية تعاملات اليوم 22.033 جنيه للشراء، مقابل 22.12 جنيه للبيع.