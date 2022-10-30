رئيس قطاع التجارة بـ«التموين»: نهدف لجعل مصر سلة الغذاء في أفريقيا

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّه خلال الفترة الماضية كانت هناك اعتمادات مفتوحة من القيادة السياسية في ملف الأمن الغذائي، إذ نجحت الدولة بشكلٍ كبير في ذلك الملف من خلال التوسع في المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنّ لدينا أكثر من 1500 مخزن اليوم، وتعمل الوزارة على التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية لتكون مصر سلة الغذاء في أفريقيا الفترة المقبلة.

توريد 4.2 مليون طن قمح هذا العام

وأضاف «خليل»، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، عبر فضائية «DMC»، أنّه يجرى التوسع في إنشاء وتحديث الصوامع؛ لتكفي المخزون الاستراتيجي، لافتًا إلى أنه تم توريد 4.2 مليون طن قمح هذا العام، متابعًا بأنّ مصر بدأت في إعطاء القمح للقطاع الخاص في ظل ظروف ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات العالمية المتتالية.

وأكد افتتاح مطاحن القمح الخاصة ومصانع المكرونة وطرح القمح بسعر 8700 جنيه، علاوة على طرح وزارة التموين الدقيق للمخابز الخاصة والسياحية بسعر 10 آلاف جنيه، بهدف توفير رغيف الفينو 40 جراما بـ75 قرشًا، أما الرغيف 60 جرامًا بجنيه، بينما توفير رغيف الفينو 75 جرامًا بجنيه في المخابز السياحية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

تحديد سعر الأرز وإدخال مضارب القطاع الخاص

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى توافر كل السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أنّ رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارين الأول رقم 66 والخاص بتحديد سعر الأرز، حيث إن الأرز غير المعبأ «السايب» بـ12 جنيهًا، أما المعبأ بـ15 جنيهًا، بينما القرار الثاني 45 تجاري خاص بتشغيل كل المضارب في أيام الإجازات «خميس وجمعة وسبت»، يأتي ذلك علاوة على إدخال مضارب القطاع الخاص للعمل في التوريد، موجهًا الشكر إلى القيادة السياسية.