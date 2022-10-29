وظائف للمؤهلات العليا بوزارة التموين.. آخر موعد 16 نوفمبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لشغل العديد من الوظائف الخالية والشاغرة في بعض الجهات التابعة للوزارة، على النحو التالي:

نوع الوظيفة: وظائف قيادية

الجهة طالبة الإعلان: وزارة التموين والتجارة الداخلية

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهه التابع لها: وزارة التموين والتجارة الداخلية

وصف الوظيفة: كما موضح بالملف المرفق

المهارات المطلوبة في الراغبين في الوظائف

المهارات الأساسية: كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية: كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين الراغبين في الوظائف

شروط المؤهل: كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به:

- تاريخ ومحل الميلاد

- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية

- تاريخ التعيين

- التدرج الوظيفى

- القدرة علي إجادة لغات أجنبية

- المعرفة بعلوم الحاسب الآلي

- الخبرة النوعية والزمنية

- الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث

- الوظائف الإشرافية

- الأجازات الخاصة ونوعها

- الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها

- العلاوات التشجيعية

- خطابات الشكر والتقدير

- الجزاءات إن وجدت

- تقارير الكفاية لأخر عامين

- محل الإقامة

- عدد 4 صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومى

- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك (اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو احد أنشطتها الرئيسية)

- تقدم الطلبات باليد إلى الأستاذة رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة «99 ش قصر العيني- القاهرة»، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد، كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

نهاية الإعلان: 2022/11/16

العدد المطلوب: 26

- على راغبي التقدم لشغل الوظيفة تقديم الطلبات باليد واستيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذا الإطلاع علي شروط شغل الوظيفة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا.