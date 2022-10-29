«التموين»: شركات المجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين، إنَّ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً مفصلًا من غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأفاد التقرير بأنَّ شركات المجمعات الاستهلاكية النيل والإسكندرية عملت بكامل طاقتها أمس الجمعة منذ الصباح الباكر في كل منافذها وستعمل اليوم السبت أيضاً بالمعدل ذاته.

فتح مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية لتوفير السلع التموينية لـ40 ألف منفذ

وأوضح أنَّ التقرير أشار إلى أنَّ شركتي الجملة العامة والمصرية قد تمّ فتح مخازنهما طوال يوم الجمعة وأيضا اليوم، والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن لتوفير السلع التموينية لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني.

وأكّد أنَّ منافذ تعبئة الأرز والدقيق والمكرونة والسكر والمضارب والمطاحن عملت بكامل طاقتها الإنتاجية أيضا لتلبية احتياجات المواطن من السلع التموينية، مضيفًا أنَّه تمّ بدء صرف استعاضات شهر نوفمبر المقبل لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

طرح كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية

وأوضح أنَّ التقرير أكّد أيضاً طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية في كل المخازن تمهيداً لتسليمها لفروع التجزئة ومحال البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي في إطار تكثيف المعروض منها مع تأكيد الالتزام بصرفها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنة من جانب وزارة التموين، إذ تشهد منظومة السلع التموينية استقرارًا تامًا دون أي نقص في الإمداد، أو زيادة أسعارها على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا.

ولفت إلى أن هناك تعليمات مشددة من وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع وكذلك مديريات التموين بضرورة شن حملات يومية وجولات تفتيشية على كل المنشآت التموينية لضمان انتظام سير العمل لحظيًا.