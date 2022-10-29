أستاذ هندسة زراعية يبتكر نظاما لنقل حبوب القمح من المزارع مباشرة

قال الدكتور محمد الخولي، أستاذ الهندسة الزراعية بمركز البحوث الزراعية، والحاصل على فضية معهد روسيا للابتكار، إن مصر تنتج نحو 8 ملايين طن من القمح المحلي، موضحًا أن الدولة تحتاج تلك الكمية الكبيرة لإنتاج الخبز المدعم، بينما يجرى استخدام نحو 3.5 مليون فقط من القمح، واستخدام الجزء الآخر في بعض القطاعات الخاصة، لاستخدامات أخرى غير الخبز.

نقل الحبوب مباشرة من المزرعة

وأضاف خلال حوار له ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، مع الإعلامية داليا أشرف، أن أكاديمية البحث العلمي عرضت مشروع ابتكار تصميم يساعد على وجود وحدة أو نظام لنقل حبوب القمح من المزارع مباشرة، موضحا أن الكثير من التصميمات قدمت لأكاديمية البحث العلمي، ولكن فاز التصميم الذي قدمه بالإضافة إلى تصميم الدكتور عطوة أحمد، رئيس بحوث بمعهد البحوث الهندسية.

وتابع الخولي، أن التصميم الذي قدمه لأكاديمية البحث العلمي كان في غاية الصعوبة، لأنه لابد من عبور تلك المقطورة خلال طرق حقول المزارعين الصغيرة جدًا في الأراضي الزراعية، موضحًا أن المقطورة الحديثة تساعد المزارعين في تعبئة الحبوب من الأرض ووضعها في أماكنها المحددة بدون الحاجة إلى عمالة.

تحديد الوزن الحقيقي للقمح

وأشار أستاذ الهندسة الزراعية، إلى أن المقطورة الحديثة استطاعت تحديد الوزن الحقيقي لحبوب القمح من المزراعين، وتحديد سعر المحصول دون وجود مشاكل في الأسعار، مؤكدًا أن استحداث معمل صغير في المقطورة يساعد المزارعين على التحقق من جودة محاصيل القمح التي يتم إنتاجها، دون الحاجة إلى وجود عمال للـتأكد من ذلك عن طريق خبراته الشخصية، التي تختلف من شخص لآخر وتؤثر بشكل سلبي على مدى جودة المحاصيل الزراعية.