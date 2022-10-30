نجار يصنع سيارة «رولز رويس» من الخشب: تسير بسرعة 30 كيلو في الساعة

ابتكر نجار موبيليا، بقرية طما فيوم في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، سيارتين من الخشب للأطفال، تعمل بموتور دراجة نارية ونظام شحن كهربائي، وتسير بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، ويستطيع الطفل قيادتها بسهولة.

فكر شعبان عبد التواب، الذي يطلق على نفسه «نحات الموبيليا» في تصميم سيارة كاملة من الأخشاب يمكن استخدامها لعبة، بعد أن طلب منه أطفاله سيارة لعبة فخطر على باله أن يصنعها بنفسه، وداخل ورشته الخاصة بدأ في تصنيع سيارتين من الخشب إحداهم نقل والأخرى ملاكي.

السيارة الخشبية تعمل بموتور دراجة نارية

صنع شعبان السيارتين بالكامل من الأخشاب، وأضاف لها الكماليات والأجهزة اللازمة للحركة والمشي على الطريق بتركيب موتور يعمل بالشحن الكهربائي وأبواب بريموت كنترول، واستغرت فكرته 85 يومًا لتصنيع السيارة الملاكي الذى أطلق عليها «رولز رويس» لكونها تشبه ماركة تلك السيارة، وسيارة النقل من ماركة «اسكانيا».

استغرقت 85 يومًا

ونفذ شعبان إطارات السيارات من الخشب، فاستغرقت وقتًا طويلاً وبذل مجهود ذهني وبدني لإخراجهما بالشكل المناسب والتصميم الرائع، الذي نال إعجاب كل من شاهدهما، وقال إنه لم يخطط لما سيفعله مستقبلاً، سواء استكمال صناعة هذه السيارات أو التوقف والاكتفاء بها لأبنائه: «تكلفة تصنيع السيارة عالية وتحتاج مجهود ذهني وبدني كبير في نحت الأخشاب».