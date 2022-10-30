الوادي الجديد تستعد لدخول «جينيس» بأطول سلسلة تمور في العالم (فيديو)

نظمت محافظة الوادي الجديد أطول سلسلة من التمور، استعدادا لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث جرى تنفيذ السلسلة على شكل 4 دوائر متداخلة، تبدأ من مجسم على هيئة شجرة ونخلة في منتصف الدوائر، على أرضية ستاد الخارجة الرياضي.

أطول سلسلة تمور في العالم تستعد لموسوعة جينيس

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن الفعالية، حيث قال الدكتور أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة: «دخول موسوعة جينيس كأطول سلسلة تمور في العالم شيء نفتخر به جدا ويعتبر نوع من الدعاية والترويج للتمور المصرية على مستوى العالم كأول سلسلة تمور وأطول سلسلة تمور مسجلة باسم شركة مصرية».

مضاعفة الصادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

وأضاف مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة: «كل التوفيق والنجاح للمصنعين والمنتجين ومصدري التمور المصريين، وموسم موفق إن شاء الله، ووزارة التجارة والصناعة تدعم الأمر في إطار العمل على تقديم خدمات الدعم الفني في مجال الصناعات الغذائية والمراكز الشقيقة في مراكز التكنولوجيا للابتكار الصناعي وباقي جهات وزارة التجارة والصناعة، التي تدعم بشكل عام الصناعة في أي مكان ومجال، ونعمل على مضاعفة صادراتنا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونقدم كل الدعم الممكن للمنتجين والمصنعين والمصدرين في سبيل تحقيق هذا الهدف».