السيناريست عبدالرحيم كمال في عيد ميلاده الـ51: الحب أقصر الطرق إلى الله والناس

يحتفل السيناريست عبدالرحيم كمال، اليوم بعيد ميلاده الـ51، بعد مسيرة من النجاحات التي حققها في عالم التأليف، خصوصًا مسلسل «جزيرة غمام»، الذي عُرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، وفاز من خلاله بجائزة أفضل سيناريست في النسخة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما.

مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، ومي عزالدين، وأحمد أمين، وفتحي عبدالوهاب، ورياض الخولي، وعايدة فهمي، ومحمود البزاوي، ومحمد جمعة، إخراج حسين المنباوي.

أفضل مؤلف عن مسلسل «جزيرة غمام»

وكتب عبدالرحيم كمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: «حقًا عيد ميلاد سعيد سنوات كثيرة مرت، منذ تلك الظهيرة في شهر رمضان سنة 1391 هجريًا الموافق 30 أكتوبر1971 وأنا في هذه الحياة».

واستطرد: «كل الامتنان والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، وأمي وأبي وإخوتي وأهلي وأحبابي وأساتذتي وزملائي، هم من شكلوا حولي هذا العالم المثير، عالم فشلت فيه أن أحزن وفشلت فيه أن أخاف وفشلت في أن يسيطر عليّ الاكتئاب ولم يمر بي إلا مرور الكرام».

عبدالرحيم كمال: الجنة والنار هما اختبارنا اليومي

وفي عيد ميلاده الـ51، قال عبدالرحيم كمال: «علمت أن الحب هو أقصر الطرق لله وللناس ولكل المخلوقات، ومن أراد أن يحيطه الله بسياج من حب فعليه أن يمنح قلبه برضا لكل من يطرق بابه، وأن الجنة والنار هما اختبارنا اليومي، وأن الملائكة والشياطين يزاحمون أفكارنا الهائمة في الفضاء فتميل الفكرة وفق هواها حيث تشاء».

عبدالرحيم كمال: التدين الحقيقي هو حفظ حقوق خلق الله

وتابع: «الحساب ليس هناك في الأخرة يوم البعث فقط، لكنه هنا أيضًا ولا تمر لحظة دون حساب وأن الإنسان محبوب وجميل تلك هي سيرته الأولى، وإليها سيعود في الختام، وأن التدين الحقيقي هو حفظ حقوق خلق الله، واحترام النفخة الإلهية فيهم أيا كان حالهم، وأنني في النهاية مدين لكم جميعًا في ذلك اليوم السنوي بالشكر والامتنان والتقدير والاحترام والمحبة، كل سنة وأنا سعيد وطيب بكم وبحسن ظنكم وجمال صنيعكم».