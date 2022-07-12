عبدالرحيم كمال: علموا أولادكم أن الحياة ليست ساحة للتنافس على الأموال

طالب السيناريست عبدالرحيم كمال، الأسر المصرية بضرورة تعليم أبنائهم، عدم تحجيم طموحهم في الماديات فقط، وأن الحياة ليست ساحة للتنافس حول الشخص الأغنى ومن يمتلك الكثير من الأموال ويتمتع بالرفاهية الزائدة عن الحد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عبد الرحيم كمال عن تحجيم الطموح في الماديات: تدنيس لطهارة الأحلام

وكتب عبد الرحيم كمال، عبر حسابه قائلًا: «محاولة إيهام الناس أن القدوة هو اللي كان نفسه يبقى معاه العربية الفلانية وقِدر مع الوقت إنها تكون معاه، أو كان بيحلم ببيت وقِدر يشتريه، محاولة لترسيخ قيم مُنحطة».

تابع عبدالرحيم قائلا: «لأن تحجيم الأحلام في قيم مادية ومبالغ مالية وطوب وحجر، ده تدنيس لطهارة الأحلام، ربنا مخلقناش في الدنيا عشان نوصل لمبلغ نقدي معين ولا خلقنا عشان يكون عندنا أكبر بيت وأغلى بدلة وإننا ناكل اللي محدش أكله».

واختتم حديثه قائلا: «علموا ولادكم أن الحياة مش سبق حقير على أشياء حقيرة، ميخلقش التنافس عليها إلا الحسرة والحزن والخوف ومزيج من الصفات النفسية المتدنية المؤذية».

عبدالرحيم كمال ينافس في رمضان 2023 بمسلسل الحشاشين

ويخوض السيناريست عبد الرحيم كمال، ماراثون دراما رمضان 2023، مع النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، من خلال مسلسل الحشاشين، حيث كتب الأخير عبر حسابه على «فيس بوك» قائلًا: «مسلسل الحشاشين، أبطال وأباطيل من وحي التاريخ، حقيقة حسن الصباح وفرقة الحشاشين الذين أرعبوا العالم كله في القرن الحادي عشر، تأليف عبدالرحيم كمال، إنتاج سينرجي تامر مرسي».

وحقق عبدالرحيم كمال، نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل جزيرة غمام، مع المخرج حسين المنباوي، وبطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، محمد جمعة، رياض الخولي، وفاء عامر، محمود البزاوي، مي الغيطي، عايدة فهمي.