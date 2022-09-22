فوز عبدالرحيم كمال بجائزة أفضل مؤلف عن «جزيرة غمام» في «القاهرة للدراما»

قدم الفنان سيد رجب، جائزة أفضل مؤلف في مسلسلات رمضان، العام الحالي، في مهرجان القاهرة للدراما، الذي يُعرض حصريًا على شاشة « دي إم سي».

وقال «رجب»، خلال تقديمه الجائزة: «مبروك علينا مهرجان القاهرة للدراما، ومبروك عليا عشان اختروني أقدم جائزة لفن عزيز عليا وبحبة أوي وبغير منه أوي، وهو فن الكتابة»، موضحًا أن الكتابة فن أساس في أي عمل درامي، وفاز بالجائزة الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، عن مسلسل «جزيرة غمام».

الكتابة أساس أي عمل درامي

من جهته، قال عبدالرحيم كمال: «مبسوط جدا الحمد لله، الفن المصري محترم، والفن هو الباب اللي ما بين السما والأرض.. واحنا بلد عظيمة عندها فنانين عظماء جدا في الكتابة، مبسوط إني وسط زملائي وأستاذتي، الكتابة مش بس قوة ناعمة بل إرادة حقيقية على مدى تاريخ 100 سنة، فن هو الأميز في الوطن العربي».