عبدالرحيم كمال يشيد بنور الشريف: أنفق أمواله للدفاع عن قيمه وأفكاره

أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بالفنان الراحل نور الشريف، وفيلمه «زمن حاتم زهران» الذي عرض عام 1987، كما تحدث عن موقفه من صديقه الفنان القدير صلاح السعدني الذي شاركه بطولة الفيلم وموضع اسمه على التتر.

عبد الرحيم كمال: نور الشريف غامر بفلوسه ليقدم عملا يدين من لم يحاربوا في أكتوبر

حيث نشر عبد الرحيم كمال صور من تتر بداية فيلم «زمن حاتم زهران» وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «في فيلم زمن خاتم زهران بطولة وإنتاج الأستاذ نور الشريف وإخراج الأستاذ محمد النجار تشاهد فنان يدفع من جيبه الخاص ويغامر مع مخرج جديد موهوب ليقدم عملا يدين تسلق وانتهازية من لم يحاربوا في أكتوبر ويدين رغبة دفينة خبيثة في النفس تدفع الأخ حاتم ان يحاول ان يفعل كل الموبقات تحت صورة اخيه الشهيد وعلى اريكته».

عبد الرحيم كمال يشيد بالفنان نور الشريف

وتابع: «جميل إننا نجد فنانا ونجما يتحمس ويدفع لينتج فيلم يدافع فيه عن قيم وافكار يتبناها، كل ذلك شيء جميل ومشرف ويحسب للفنان نور الشريف الذي دفع الكثير من اجل ما يؤمن به».

كما تحدث عن قيام نور الشريف بإبراز اسم وصورة صديقة الفنان صلاح السعدني على تتر البداية، موضحًا: «ولكن الأجمل حقا من كل هذا هو اللفتة الموجودة على التتر فالفيلم رغم إنه بطولة وإنتاج نور الشريف لكنه يجعل صورة الفنان الكبير الاستاذ صلاح السعدني، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، هي الصورة المصاحبة لتتر البداية حتى نهايته وذلك تمجيدًا لصديق الشهيد صاحب القيم العظيمة وحبا أيضا في صديق العمر وبطل الفيلم المشارك صلاح السعدني الذي احتلت صورته وحده دون غيره التتر وليست صورة النجم المنتج، رحم الله الفنان الكبير نور الشريف».

أبطال فيلم زمن حاتم زهران

فيلم زمن حاتم زهران يقوم ببطولته كل من نور الشريف، بوسي، صلاح السعدني، مشيرة إسماعيل، عزيزة حلمي، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من قصة وسيناريو وحوار عبدالرحمن محسن، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد النجار.