«القابضة للمياه» تنظم «سوبر كيميت» و«أبطال المستقبل» للتوعية بتغيرات المناخ

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، ومنظمة يونيسف مصر احتفالية «سوبر كيميت وأبطال المستقبل - للتوعية بالتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه»، غدا، بالصالة المغطاة لشركة النصر للبترول محافظة السويس.

وتشهد استضافة المغامر المصري الدرّاج علي عبده للمرة الثالثة في أثناء رحلته «رحلة إلى قمة المناخ»؛ ليتوقف أمام محطة جديدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، لنشر رسائل الترشيد والتوعية التفاعلية التى تستهدف الاطفال باعتبارهم جيل المستقبل بحضور اللواء عبدالمجيد أحمد عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الدولية.

أنشطة توعوية وألعاب تستهدف أكثر من 150 طفلا

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان أن الفاعلية ستشهد تنفيذ أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية تستهدف أكثر من 150 طفلا؛ لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه، إضافة إلى مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى في التعامل مع المياه، مع تنفيذ فعاليات متنوعة للتعريف بجوانب التغير المناخى.

تسجيل رقم عالمي جديد بموسوعة جينس

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في البيان، إلى أنّ رحلة إلى قمة المناخ، هي مبادرة عالمية للمغامر المصري علي عبده، يسعى خلالها لتسجيل رقم عالمى جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية، والتى يمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.