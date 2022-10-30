حبس سائق أدى حركات استعراضية بسيارته بحدائق الأهرام: عرض المواطنين للخطر

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم سائق سيارة «ملاكي» يؤدي حركات استعراضية بالسيارة على الطريق، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وعرض المتهم على الطب الشرعي، لعمل تحليل مخدرات له، لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

وتبين من التحقيقات، قيام سائق سيارة ملاكي فى منطقة حدائق الأهرام، بتأدية حركات استعراضية على الطريق بالسيارة، معرضا حياة المواطنين للخطر.

رصد فيديو

كما جرى رصد فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه السائق باستعراضه على الطريق بمنطقه هضبة الأهرام بالجيزة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على قائد السيارة، وبالفحص وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

وحول العقوبة، قال حسن شومان المحامي بالنقض فى تصريحات لـ«الوطن»، إن قيادة السيارة بتهور فعل مُجرَّم قانونًا، لما له من خطورة جسيمة على حياة مرتكبه وحياة الآخرين، بترويعهم وتهديد سلامتهم.

وأضاف «شومان»، أن المتهم سيواجه العديد من التهم التي يعاقب عليها القانون أبرزها قيادة سيارة برعونة وتهور، وبالمخالفة لقواعد المرور وتعريض الغير للخطر، وعقوبة هذه الجرائم، ما عدا الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين الأخرى، الحبس والغرامة وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر وقد تصل لثلاث سنوات، وذلك طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات.