وفاة شخص بأزمة قلبية أثناء قيادته سيارة بسوهاج.. صدم 4 بينهم طفلان

لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة أثناء قيادته سيارة ملاكي بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، ما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة، واصطدامه بأسرة مُكونة من 4 أشخاص، بينهم طفلان، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أزمة قلبية مفاجأة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوجود حادث تصادم ووجود حالة وفاة ومصابين بدائرة المركز.

وتبين أن «ب ع»، 47 عامًا، مقيم شعائر، ومقيم في المراغة، كان يقود سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ه وص 4786»، وأصيب بأزمة قلبية حادة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده، واصطدم بـ4 أشخاص بينهم طفلان، ما أدى إلى إصابتهم بإصابات متفرقة.

حالات المصابين

كما تبين إصابة كل من «هـ. ن. ع»، 31 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، و«ع. ا. م»، 50 عامًا، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و«ح. م. أ»، 4 أعوام، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم، و«ج. م. أ» 5 أعوام، بكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، ونقل المصابين لتلقي العلاج.