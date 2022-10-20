أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. «كيلو البلدي يبدأ من 140 جنيها»

سجلت أسعار اللحوم اليوم استقرارا في الأسواق، ويهتم المواطنون بمعرفة أسعار المنتجات المختلفة ومنها اللحوم، نظرا لاستخدامها في إعداد وتحضير العديد من الوجبات، فضلا عن كونها مصدرا للبروتين الهام لصحة الجسم ولا غنى للإنسان عنها لما بها من عناصر، حيث ينصح بتناولها أطباء وخبراء التغذية بشكل مستمر.

وفي السطور التالية، نعرض أسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق 20 سبتمبر وفقا لما أعلنته شعبة القصابين الجزارين بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان لها.

أسعار اللحوم

وجاءت أسعار اللحوم ومشتقاتها المختلفة في الأسواق كما يلي:

تراوحن أسعار اللحوم البلدي الكندوز اليوم الخميس بين 140 - 160 جنيهًا للكيلو.

وتراوح أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و200 جنيه.

وسجل سعر اللحم الجملي اليوم نحو 130 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 120 و140 جنيهًا الكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة البلدي اليوم بين 155 و180 جنيه.

وتراوحت أسعار الكبدة الضأن اليوم الخميس بين 140 - 170 جنيه.

وتراوحت أسعار الكلاوي والقلب بين 140 - 160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السجق البلدي اليوم بين 130 - 150 جنيها.

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الأستيك والبوفتيك اليوم الخميس بين 130 - 160 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 160 و190 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الكيلو من الموزة الكندوز اليوم نحو 180 جنيها.

أسعار اللحوم المجمدة في الأسواق

وتراوحت أسعار الكيلو من اللحوم المجمدة من 90 لـ 100 جنيه.

وسجل سعر اللحم الضأن اليوم في الأسواق نحو 135 جنيها.

وسجلت أسعار الكبدة المجمدة اليوم نحو 135 جنيهًا.

وتراوح سعر اللحم المفروم المجمد اليوم الخميس بين 90 لـ 120 جنيهًا.