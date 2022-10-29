التنمية المحلية تدرب شباب 12 محافظة على حرف يدوية.. 2250 جنيها حافز مالي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تهدف من تدريب الشباب على الصناعات الحرفية في 12 محافظة إلى توفير فرص عمل حقيقية تتسم بالاستدامة وفكرة ريادة الأعمال، لذا كان من الضروري العمل على دعم مراكز التدريب الحرفية.

مجالات حرفية تناسب الشباب

وأضاف «قاسم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن مركز التدريب يحتوي على آلات ومعدات ومدربين ومشرفين، وتدعمها الوزارة من خلال الميكنة والخامات اللازمة في عدة مجالات تناسب الشباب من الجنسين، مثل الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث وأعمال النجارة.

ولفت مساعد الوزير إلى أن آلية عمليات التدريب تُجرى عن طريق تقديم راغب التدريب طلبا للإدارات الحرفية بديوان إدارة الصناعات الحرفية في ديوان عام كل محافظة، مشيرا إلى أن التدريب هذا العام يستهدف 12 محافظة، بناء على طلبها، وهي الإسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادي الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والمنوفية وجنوب سيناء والمنيا.

حافز مالي للمتدرب يصل لـ2250 جنيها

وأوضح «قاسم»، أن مدة التدريب 3 أشهر، ويتقدم راغب التدريب ببطاقة الرقم القومي للحرفة أو المهنة التي يرغب في تنمية قدراته بها، ويستفيد من التدريب حوالي 210 متدربين، وبالتالي نصيب كل محافظة من 19 لـ20 متدربا، على أن يكون سن المتدرب ما بين 18 لـ30 سنة، ويحمل مؤهلات متوسطة أو عليا.

وأفاد بأن كل متدرب سيحصل على حافز تدريبي حوالي 2250 جنيها خلال عملية التدريب، كما يتم تقديم حوافز للمشرفين والمدربين والقائمين على العملية التدريبية في إدارة الصناعات الحرفية في دواوين عموم المحافظات.