تحرير 1993 مخالفة لركاب القطارات والمترو خلال 24 ساعة

كثّفت إدارات الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها ضبط 1993 قضية متنوعة، في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 12178 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال مكافحة جرائم الضرائب، جرى ضبط 216 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 85 قضية متنوعة، أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، ومحلات دون ترخيص»، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

مخالفات المرور

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 66931 مخالفة مرورية متنوعة.