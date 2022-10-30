أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

رغم حالة الترقب في الأسواق المصرية بشأن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، بعد قرار البنك المركزي المصري صباح الخميس الماضي، بإضفاء مرونة على سعر صرف الدولار، ورفع أسعار الفائدة، إلا أنّ أسعار الحديد والأسمنت ما زالت تشهد استقرارا واضحا في الشركات المنتجة، وفقا لما صرح به المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية.

وأكد الزيني لـ«الوطن»، أنّ الأسعار مستقرة دون أي تغيير داخل الشركات المنتجة لمواد البناء خاصة الحديد والأسمنت، لذا جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم كما يلي.

أسعار الحديد والأسمنت

تراوح سعر طن الأسمنت المخلوط، بين 990 إلى 1030 جنيها، وتراوح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.

وفي شركة أسمنت المسلح، بلغ سعر الطن نحو 1485 جنيهًا، وفي أسمنت النصر نحو 1443 جنيهًا، وفي أسمنت السويس نحو 1420 جنيهًا، وفي شركة أسمنت قنا نحو 1430 جنيهًا، وفي شركة أسمنت السويدي نحو 1540 حنيهًا في الطن، وفي شركة أسمنت المخصوص 1475 جنيهًا، وداخل شركة وادي النيل نحو 1430 جنيهًا، أما داخل شركة أسمنت حلوان اليوم 1480 جنيهًا.

سعر طن الحديد اليوم

وعن أسعار بيع طن الحديد اليوم، بلغت قيمة الطن بالنسبة لشركة حديد عز في الأسواق 18100 جنيه، وهو نفس سعر بيع طن الحديد بشركة بشاي 18100 جنيه، وسجل سعر بيع العتال 17800 جنيه، وسجل سعر حديد عطية عند 17000 جنيه، وحديد شركات سرحان عند مبلغ 17000 جنيه.

وبلغت قيمة بيع حديد المراكبي 15750 جنيهًا، فى حين بلغ سعر حديد المصريين 17550 جنيهًا للطن، وسعر الحديد في شركتي المعادي والكومي 17000 جنيه للطن، وشركة العشري فبلغ 17100 جنيه للطن، وشركة ستيل 17200 جنيه للطن.