أسعار مدخلات إنتاج الحديد تواصل التراجع.. والخردة تهبط 4 دولارات

واصلت أسعار بعض مدخلات إنتاج الصلب التراجع، وذلك مع استقرار بعضها عند مستويات أدنى مما شهدته في تعاملات الشهور الماضية، بدافع من تزايد مخاوف الركود في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات بورصات المعادن العالمية بشأن تعاملات الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، أن أسعار خردة الحديد شهدت تراجعا بنحو 4 دولارات في الطن، فيما استقرت أسعار خام الحديد والبيليت عند مستويات قريبة من مستويات الأسبوع الثاني من الشهر.

تراجع الخردة

وبحسب البيانات، تراجع سعر خردة الحديد إلى 367 دولارا للطن، مقارنة بنحو 371 دولارا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.

وسجل سعر الخردة 369 دولارا للطن في تعاملات 30 سبتمبر الماضي، وهو السعر الذي يزيد عن تعاملات سابقة في بداية الأسبوع الرابع من الشهر ذاته، والذي بلغ 350 دولارا للطن، ورغم الزيادة، لكن الأسعار تظل أقل من مستويات سابقة، تم تسجيلها في أغسطس الماضي، حيث سجل سعر خردة الحديد 402 دولار للطن.

استقرار خام الحديد

وفقا للبيانات، شهد سعر خام الحديد استقرارا في تعاملات الأسبوع الثالث، حيث ظل السعر عند 94 دولارا، وهو السعر ذاته المحقق في الأسبوع الثاني، مقابل 96 دولارا في الأسبوع الأول من الشهر، ومقارنة بـ111 دولارا في تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس وهو ما يأتي بعد تراجع الأسعار بنحو 5 دولارات، حيث سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولار للطن في الأسبوع الرابع من يونيو. وكانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولار للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولار في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

بالنسبة لأسعار مربعات الصلب «البيلت»، تراوحت ما بين 520 – 630 دولارا للطن، وهي أسعار تكاد تكون متطابقة مع أسعار الأسبوع الأول من الشهر والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولارا للطن، ولم تبتعد كثيرا عن أسعار شهر يوليو والتي تراوحت ما بين 525 – 680 دولار للطن.

فيما تراجعت أسعار حديد التسليح إلى ما بين 660 – 700 دولار للطن، مقارنة بـ700 – 710 دولارات للطن في الأسبوع الثاني من الشهر، وما بين 700 – 720 دولارا للطن في الأسبوع الأول، ومقابل 680 – 700 دولار للطن آخر سبتمبر، ومقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، والتي تراوحت بين 690 - 710 دولارات للطن.