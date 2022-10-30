«التعليم» تشدد على إجراء امتحانات شهر أكتوبر 2022 بالمدارس ومواجهة الغش

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع المدارس على مستوى الجمهورية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة عقد امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، خلال سير اليوم الدراسي، على أن تكون الأسئلة ضمن المقررات الدراسية التي تم تدريسها للطلاب خلال شهر أكتوبر، مطالبة بمنع الغش داخل الفصول ومواجهته بصرامة، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 ضمن أعمال السنة

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، ضمن أعمال السنة، لافتا إلى أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة «الانضباط» + و5% على السلوك، موضحا أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، شدد على عقد الامتحانات الشهرية، لطلاب صفوف النقل، وعدم إلغائها.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 تقيس نواتج التعلم

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل تقيس نواتج التعلم، وأن جميع الأسئلة تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو، مشيرا إلى أن الامتحانات الشهرية ليست موحدة، وأن كل إدارة تعليمية مسؤولة عن وضع الأسئلة، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، خلال الامتحانات الشهرية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

الغش ممنوع في امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، بمنع الغش أثناء سير امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين جميع الطلاب، خلال وضع أعمال السنة، خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الامتحانات الشهرية تعقد في المدارس وخلال سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، على أن تقوم كل مدرسة باختيار الحصة المدرسية المناسبة لعقد الامتحانات، على أن تكون مدة الامتحان 45 دقيقة.