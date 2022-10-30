«التعليم»: 15 سؤالا بكل مادة في امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب النقل

عقدت العديد من المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، صباح اليوم، خلال سير اليوم الدراسي، امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، بواقع 15 سؤالًا في كل مادة امتحانية، وتعقد الامتحانات ضمن الحصص الدراسية، ولكل مدرسة الحق في اختيار الحصة التي تعقد فيها الامتحانات الشهرية، لطلاب النقل في مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي، بمدة 45 دقيقة لكل مادة.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 تقيس الفهم ونتاج التعلم

وأكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، عقدت صباح اليوم، امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، مشيرًا إلى أنَّ الامتحانات تقيس الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحًا أنَّ الامتحانات ليست مركزية، وأن كل إدارة تعليمية مسؤولة عن وضع أسئلة الامتحانات.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 غير موحدة

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات شهر أكتوبر 2022 غير موحدة، وأن كل إدارة تعليمية لها الحق في وضع أسئلة الامتحانات، لافتًا إلى أنَّ الامتحانات الشهرية تعقد خلال سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، على أن تقوم كل مدرسة باختيار الحصة الدراسية لعقد الامتحان، موضحًا أنَّ هناك تعليمات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

إجراءات صارمة ضد كورونا داخل الفصول

وأضاف المصدر، أنَّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ بشكل دوري جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ العام الدراسي الجديد 2023 يسير بصورة منتظمة وطبيعية في أسبوعه الخامس، موضحًا أنَّ امتحانات شهر أكتوبر 2022 سوف تنتهى في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، إذ أنَّ الأسئلة من المقررات الدراسية التي تمّ تدريسها للطلاب خلال شهر أكتوبر.