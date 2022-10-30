وضعت إكرام محمود، معلمة دراسات اجتماعية، مواصفات امتحان شهر أكتوبر 2022 للصف الخامس الابتدائي للدراسات، موضحة أنّ الامتحان يشمل أسئلة موضوعية وهي اختيار من متعدد أو صح أم خطأ، واختيار من بنك الكلمات لقياس الفهم والتطبيق، وسؤال مقالي لقياس الفهم وسؤال خريطة من أربع نقاط ويراعي في الامتحان المستويات المعرفية من فهم وتطبيق والتذكر والتحليل والابتكار.

مواصفات امتحان شهر أكتوبر 2022 للصف الخامس الابتدائي

وقدّمت «إكرام»، خلال حديثها لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح بخصوص امتحان شهر أكتوبر 2022 للصف الخامس الابتدائي للدراسات، مؤكدة أنه يجب على الطالب ضرورة التركيز على الخريطة بما فيها من موقع فلكي وجغرافي والتدريب على حساب فرق التوقيت بين الدول وأهم مظاهر السطح في بلدي من جبال وهضاب وأودية ومعرفة سبب حدوث وتعاقب الفصول الأربعة والفرق بين دوران الأرض حول محورها ودورانها حول الشمس.

وأكدت إكرام محمود أهمية التركيز على التغيرات المناخية والحيوان البري والنبات الطبيعي في بلدي وجهود الدولة فى حماية النبات الطبيعي ومواجهة تغير المناخ.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي لشهر أكتوبر بالجيزة

- الأحد 30 أكتوبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- الإثنين 31 أكتوبر امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 1 نوفمبر امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 2 نوفمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر امتحان الرياضيات.

امتحان شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي بالقليوبية

- الأحد 30 أكتوبر اللغة العربية والتربية الدينية على فترة دراسية لكل مادة.

- غدا الإثنين اللغة الإنجليزية والحاسب لفترة دراسية لكل مادة.

- الثلاثاء المقبل العلوم والتربية الفنية على فترة دراسية لكل مادة.

- الأربعاء المقبل الرياضيات على فترة دراسية لكل مادة.

- الخميس المقبل الدراسات والمهارات المهنية على فترة دراسية لكل مادة.