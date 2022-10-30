امتحان شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي.. يعقد أثناء اليوم الدراسي

حددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل وضوابط عقد امتحان شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي، الذي يبدأ اليوم الأحد، مؤكدة على جميع المدارس الالتزام بها ومراعاة مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، فما هو شكل الامتحانات وآلية عقدها؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» بالتفصيل بحسب ما أعلنت عنه المديريات التعليمية في خطابها للإدارات.

امتحان شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي

يعقد امتحان شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي في جميع المواد، ويكون خلال اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام العملية التعليمية، وأسئلة الامتحان تكون موحدة على مستوى كل مدرسة، ويتولى الموجهين وضع الأسئلة تحت إشراف الموجه الأول لكل مادة مع الالتزام بالمواصفات الفنية وما تم تدريسه خلال الشهر الأول، بحسب ما أعلنت عنه مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ووجّهت المديريات وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بتفعيل تسجيل غياب الطلاب بدقة وفقا للقرار الوزاري 273 بتاريخ 6/9/2004 وتعديلاته، والالتزام الكامل بتفعيل درجات المواظبة والسلوك وتنفيذ الجدول بكل دقة بما يسهم في تواجد الطلاب بالمدارس.

إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا

وأشارت إلى أنّه يتم تحديد موعد الاختبار الشهري للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاص من خلال المدرسة، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتعقيم اللجان بصفة مستمرة.

امتحان شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي بالقليوبية

- يعقد يوم الأحد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية على فترة دراسية لكل مادة.

- يعقد غدا الإثنين امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب لفترة دراسية لكل مادة.

- يعقد الثلاثاء المقبل امتحان العلوم والتربية الفنية على فترة دراسية لكل مادة.

- يعقد الأربعاء المقبل امتحان الرياضيات على فترة دراسية لكل مادة.

- يعقد الخميس المقبل امتحان الدراسات والمهارات المهنية على فترة دراسية لكل مادة.