إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم الأحد، على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، وذلك بسبب انفجار أحد إطارات السيارة، حيث اختل توازن السيارة وترنحت يميناً ويساراً على الطريق وفقد سائقها قدرته على استيقافها أو تهدئة سرعتها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرع المارة لمساعدة مستقلي السيارة لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الفيوم» على الفور، وتبينّ أنّ الحادث وقع بسبب انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم حسب حالته وإصابته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ونقل السيارة إلى المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.