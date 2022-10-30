القبض على سيدة لاتهامها بالتزوير في المحررات الحكومية بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبى التعامل بها مقابل حصولها على مبالغ مالية منهم، متخذةً من مسكنها مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى المؤثم.عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها.

10 أختام شعار الجمهورية

وعثر بمسكنها على (10 أختام شعار الجمهورية "مقلدين" منسوبين للعديد من الجهات الحكومية جاهزة للإستخدام- عدد من المحررات والمستندات منسوبة لبعض الجهات الحكومية "خالية البيانات" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من الشهادات الدراسية منسوبة لجهات تعليمية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"). وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بنشاطها الإجرامى المشار إليه .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.