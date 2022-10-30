رئيس «الأعلى للإعلام لـ«أئمة الأوقاف»: أنتم جزء من المجتمع.. ورسل لنشر الوعي والقيم

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبادرة «حق الوطن»، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجمع من الأئمة والواعظات.

الإسلام دين محبة وسلام وتقارب بين الشعوب

وأعرب الكاتب الصحفي كرم جبر، عن سعادته بالحضور وسط هذه الكوكبة من العلماء، مضيفًا أنّ الدعاة جزء من المجتمع ولهم دور مهم للغاية خلال الفترة الحالية، متابعا: «نحن بحاجة ماسة إلى إعادة الكثير من المفاهيم، وأفضل من يقوم بذلك هم رجال الدين والخطباء الأجلاء، لأنها قضية أمة ونحن مسؤولين عن عرض تعاليم الدين بطريقة صحيحة، فالدين الإسلامي ليس دين عنف أو تطرف، بل دين محبة وسلام وتقارب بين الشعوب».

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ مكارم الأخلاق علامةً لكمال الإيمان، وسمّة من سمات المؤمن، ومقصدا لرسالته ومهمته، فالإسلام دين الأخلاق ورسولنا الكريم بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، ولخصت رسالته في قول رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم «إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وقول الله تعالي «وإنّك على خلق عظيم»، فمكارم الأخلاق تقتضي مراعاة أحوال المجتمع، والتواصل معهم عن طريق أدوات التواصل العصرية والفضاء الإلكتروني، وتوعية المجتمع بالقضايا العصرية.

وتابع جبر: «علينا توجيه الوعي المجتمعي، فوسائل التواصل الاجتماعي قنبلة موقوتة، ورسالتنا دعوة المجتمع إلى نشر مكارم الأخلاق، والحفاظ عليه من استقطاب مواقع التواصل وغيرها التي تتعارض مع قيمنا الأخلاقية»، مضيفا أنّ الأئمة والدعاة ووسائل الإعلام مهمتهم واحدة، وهي مواجهة السلوكيات السلبية والأفكار المتطرفة، وزيادة الوعي وتنوير المواطنين.

إصلاح المعتقدات

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّ علينا مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي التي تدخل كل بيت وأسرة، فهناك أكثر من 70 مليون صفحة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يتناول وقائع سب وقذف ومواد تتنافى مع أخلاقنا وعاداتنا، لذلك دورنا كإعلام ودعاة، خلق حالة من الوعي لأن الهاتف المحمول الموجود مع كل طفل في غرفته قد يتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر فيه وفي أسرته بل وبلده، كما يجب مواجهة المنصات الإلكترونية الأجنبية التي تنشر مواد تتنافى مع القيم والأخلاق، فهناك منصة بها 8 ملايين مشترك مصري.

وأكد جبر ضرورة إصلاح المعتقدات التي تنال من حقوق النساء، لافتا إلى أنّ الأديان تكرّم النساء أعظم تكريم، مشيرًا إلى وجود بعض الشيوخ ورجال الدين الذين يهينون المرأة بسبب فتاويهم، كذلك العلاقة بين الأديان والأوطان لأن البعض حاول تصوير أنّ هناك علاقة عكسية بين الأديان والأوطان، وهذا المفهوم يجب إرجاعه إلى المفاهيم الإسلامية الصحيحة.

واختتم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمته موجّهًا حديثه للأئمة قائلا: «أنتم رسل لنشر رسائل الوعي والقيم وبما يتفق مع الشريعة الإسلامية».