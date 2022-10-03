كرم جبر يشارك في منتدى الإعلام العربي بدبي

يشارك الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في منتدى الإعلام العربي، الذي يقام في دبي بالإمارات، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، تحت شعار «مستقبل الإعلام».

الإعلام العربي.. التحولات والتأثيرات

ومن المقرر أن يكون الكاتب الصحفي كرم جبر، متحدثًا رئيسيًا في الجلسة الرئيسية، بمشاركة وزراء الإعلام العرب، والتي تقام تحت عنوان «الإعلام العربي.. التحولات والتأثيرات»، المقرر عقدها في دبي يومي 4 و5 أكتوبر الحالي، بحضور حشد من القيادات الإعلامية العربية والعالمية ورموز الفكر والثقافة في العالم العربي.

يذكر أنّ هذه الدورة من منتدى الإعلام العربي، تركز على آفاق تطوير الإعلام العربي في ضوء المتغيرات المحيطة إقليميًا وعالميًا، وكيفية النهوض به ليكون مواكبًا للعصر ملبيًا لتطلعات المجتمعات العربية.

إدارة منتدى الإعلام العربي ترحب بحضور كرم جبر

ورحبت إدارة الدورة العشرين من منتدى الإعلام العربي بحضور كرم جبر، اليوم، وذكرت عبر صفحتها الرسمية: «أهلا كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية ورئيس الدورة العادية لمجلس وزراء الاعلام العرب».