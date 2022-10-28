«غرفة السياحة»: مرونة سعر الصرف ترفع أعداد الوافدين إلى مصر سنويا

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مرونة سعر صرف الجنيه يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بسبب انخفاض سعر برنامج القدوم لزيارة مصر بالعملات الأجنبية، موضحا أن الآثار الإيجابية لهذا القرار تظهر بصورة جلية خلال العام المقبل.

وأضاف «فاروق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا جعلت غالبية السياح يتوجهون لزيارة المقصد الذي يُقدم أفضل خدمة وبسعر جيد وهو ما يتوافر في مصر حاليا بعد مرونة سعر الصرف، لافتا إلى أن الأزمة التي تواجه القطاع السياحي خلال الشهور القليلة المقبلة تتمثل في عدم وجود طاقة فندقية كافية لاستقبال السياح المتوقع قدومهم لمصر في ظل خطة الدولة لاستقدام 30 مليون سائح سنويا.

مصر تمتلك 210 ألف غرفة فندقية

وتابع فاروق، أن مصر تمتلك حاليا نحو 210 ألف غرفة فندقية يعمل منهم حاليا نحو 196 ألف غرفة فقط، موضحًا أنه إذا ما حققت تلك الغرف نسب إمتلاء 100% طوال العام فإنها لا تسع إلًا لاستقبال نحو 17 مليون سائح وهو ما يوجب ضرورة العمل على إنشاء عشرات الآلاف من الغرف الفندقية بمختلف درجة نجوميتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

12 مليون سائح يزورون مصر هذا العام

واستطرد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، أنه وفقا لأعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري، وبالإشارة للحجوزات الحالية والمستقبلية خلال الربع الأخير من العام الحالي، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية هذا العام يتراوح ما بين 11.5 مليون إلى 12 مليون سائح وهو رقم جيد إذا ما جرت مقارنته بالأعداد التي زارت مصر خلال عامي 2020 و2021.

يشار إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا بلغ نحو 13.1 مليون سائح.