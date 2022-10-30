نائب «التنسيقية» يلتقي مزارعي منشأة القناطر في الجيزة ضمن الحوار الوطني

عقد النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع عدد من مزارعي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه منظومة الزراعة، في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعريف بالحوار الوطني.

المشكلات التي تواجه المزارعين والفلاحين

وخلال الجلسة، استمع النائب أحمد رمزي، نائب التنسيقية، إلى أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين والفلاحين في دائرة منشأة القناطر، كما استمع إلى التوصيات التي قدمها حضور الجلسة من المزارعين والتي من شأنها تحسين أوضاع الزراعة والقائمين عليها في الدائرة.

وناقشت الجسلة العديد من المشكلات، ومنها ارتفاع سعر الكيماويات وحق الفلاح في الدعم الحكومي، وتوصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب النظيفة إلى قرى دائرة منشأة القناطر، وملف الحيز العمراني وكردون المباني وقانون التصالح في مخالفات البناء.

مشكلات الطلبة بالمراحل التعليمية

كما تطرقت الجلسة إلى مشكلات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وإيجاد الحلول البديلة للدروس الخصوصية، خاصة مع عدم قدرة أولياء الأمور على سداد المصروفات وعجز المعلمين بالمدارس، وكذلك ملف الأسواق العشوائية، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وإعادة رصف الطرق خاصة طريق المناشي - الخطاطبة.

وأكد النائب أحمد رمزي أن جميع التوصيات التي قدمها مزارعو الدائرة خلال الجلسة النقاشية سيتم رفعها إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمهيدًا لعرضها على جلسات الحوار الوطني.

جاء ذلك في إطار سلسلة الجلسات النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع المواطنين لمعرفة آرائهم حول القضايا المطروحة على جلسات الحوار الوطني في جميع المحافظات، لتحقيق الهدف المنشود من السلم المجتمعي والتوافق الوطني حول مختلف القضايا العامة.