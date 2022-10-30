حملات تفتيش على المحلات ضمن إجراءات الوقاية من أنفلونزا الطيور بالقاهرة

تتابع وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والطب البيطري والجهات المختصة، إجراءات الوقاية من أنفلونزا الطيور بالمحلات والمزارع والأسواق، وبدأت أحياء محافظة القاهرة، تنفيذ الكتاب الدوري الوارد برقم 30 لسنة 2022 من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وقرار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رقم 1883 لسنة 2022 بشأن اتباع إجراءات الوقاية من أنفلونزا الطيور.

وأجرت لجنة من شئون البيئة والطب البيطري، مرورا على محلات الطيور، للتفتيش ومتابعة نظافة المحلات، والكشف عن مرض أنفلونزا الطيور، وجرى المرور على محلات الطيور بنطاق حي الزيتون، وجرى التنبيه على أصحاب المحلات بالتشديد على أعمال النظافة، والتخلص الآمن من مخلفات الطيور والنافق منها، والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين، والتهوية داخل مكان العمل.

مزارع الدواجن

ومن الإجراءات المتبعة، متابعة عمل مزارع الدواجن خاصة المزارع الكائنة بالوادي والدلتا، وتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، لتنظيم تداول الطيور والدواجن الحية، بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والالتزام بالإجراءات الوقائية فى عمل المزارع، والابتعاد عن الكتلة السكنية والطرق الرئيسية والأسواق، والتخلص الصحي الآمن من النافق والمعدم من الطيور ومخلفاتها.

خدمة الحى المتنقل بالزمالك

من ناحية أخرى، يطلق حى غرب القاهرة، خدمة الحى المتنقل غدا بشارع البرازيل بمنطقة الزمالك، لتوفير الخدمة للمواطنين خاصة كبار السن، والمرضى بدلا من الذهاب إلى مقر الحي.