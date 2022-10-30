وزير التموين يعلن إقامة معرض نبيو للذهب والمجوهرات من 10 إلى 12ديسمبر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيجر إقامة أول مسابقة لتصميم الحلي والمجوهرات، بالاشتراك مع مدرسة التصميم للفنانة المصرية العالمية عزة فهمي، ضمن فعاليات معرض نبيو في دورته الثانية، الذي يقام برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومصلحة الدمغة والموازين، واتحاد الغرف التجارية، والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات.

أول مسابقة لتصميم الحلي والمجوهرات

طالب المصيلحي، خلال مؤتمرا صحفيا عقده اليوم، في مقر وزارة التموين، زيادة عدد الفائزين إلى 10 فائزين في أول مسابقة للتصميم الحلي والمجوهرات، موضحا أن المعرض الدولي الثاني للذهب سيشهد مشاركة 50 عارضا محليا من أكبر المصنعين المصريين، بزيادة 35% في عدد العارضين المصريين عن الدورة الأولي.

ومن المقرر أن يفتتح معرض نبيو للذهب، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إذ يقام المعرض في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2022.

تفاصيل معرض نبيو للذهب

واضاف وزير التموين أن المعرض سيضم 5 أجنحة دولية لأول مرة من 35 عارض من إيطاليا وتركيا والهند والإمارات، موضحا أنه مستهدف زيارة 8 آلاف زائر محلي ودولي للمعرض خلال فترة انعقاده، وأكثر من 100 مشتري دولي من 18 دولة من الخليج العربي وأفريقيا.